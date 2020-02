Terugroepactie Jumbo Camembert Calvados

De terugroepactie betreft de Jumbo Camembert Calvados in verpakking 125 gram met de EAN code 2324538000000 en de houdbaarheidsdatums 25-02-2020 en 29-02-2020.

De kaas is mogelijk besmet de met Listeria of STEC bacterie. Deze bacterie kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dat risico is met name het geval voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem.

Heeft u de Jumbo Camembert Calvados gekocht, en heeft deze de genoemde houdbaarheidsdatum? Eet deze kaas dan niet op. U kunt de kaas terugbrengen naar een filiaal van Jumbo. Het aankoopbedrag krijgt u dan retour. Heeft u deze kaas al gegeten en heeft u vragen over uw gezondheid? Raadpleeg dan uw huisarts.