RIVM roept op om geen handen meer te schudden

Algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk

'Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan', aldus het ministerie.

Ministers bijgepraat

In de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zijn betrokken ministers 9 maart bijgepraat over de aanpak van het nieuwe coronavirus. Vanuit verschillende invalshoeken is gesproken over maatregelen en de gevolgen voor Nederland. Het belang om adviezen van het RIVM op te volgen, wordt door het kabinet onderstreept.

Noord-Brabant

Sinds vrijdag 6 maart gelden voor inwoners van de provincie Noord-Brabant specifieke adviezen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, wordt ze gevraagd sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Ze kunnen contact met de huisarts opnemen als de klachten erger worden. Deze oproep blijft de komende zeven dagen gelden, tot en met maandag 16 maart.

Thuiswerken waar mogelijk

Aan werkgevers wordt hier nu de oproep aan toegevoegd om waar dit redelijkerwijs mogelijk is, het mogelijk te maken dat inwoners van Noord-Brabant thuis werken. Ook wordt gevraagd om te bekijken of werktijden gespreid kunnen. Die aanvullende maatregelen kunnen eraan bijdragen aan het tegengaan van besmetting, en geldt ook voor de komende zeven dagen.

Rest van Nederland

Voor inwoners van de rest van Nederland blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe coronavirus. Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.