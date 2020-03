Nivel inventariseert regionale richtlijnen huisartsen voor het voorschrijven van geneesmiddelen

Huisartsen maken bij het voorschrijven van geneesmiddelen gebruik van richtlijnen. Deze richtlijnen, ook wel formularia genoemd, bevatten adviezen over welk geneesmiddel bij welke aandoening voorgeschreven kan worden. Zowel op landelijk als op regionaal niveau zijn verschillende formularia beschikbaar. Tot dusver was er echter weinig bekend over de inhoud van deze richtlijnen, noch over onderlinge verschillen, de totstandkoming en het onderhoud ervan. Daarom deden het Nivel en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hier onderzoek naar.