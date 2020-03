Aparte corona polikliniek UMCG

De corona polikliniek is voor patiënten:

• die al patiënt bij het UMCG zijn,

• waar uitstel van de behandeling of het onderzoek niet mogelijk is om medische redenen,

• een telefonische afspraak ook niet mogelijk is om medische redenen,

• de huisarts de afspraak niet over kan nemen.

Het ziekenhuis belt deze patiënten voor hun afspraak op de polikliniek. En zullen vragen naar klachten die te maken hebben met het coronavirus. Als dit zo is, maken men een afspraak bij de Corona polikliniek. Hier doen ze het onderzoek naar het coronavirus eerst. Daarna volgt de afspraak waar de patiënt eigenlijk voor komt.

De nieuwe polikliniek is gescheiden van de overige poliklinieken en verpleegafdelingen. Hij heeft ook een aparte ingang. Men doet dit om verspreiding van het virus in het UMCG te voorkomen.