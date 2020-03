Kunstmatige intelligentie (AI) ingezet om beademing COVD-19-patiënt in te schatten

In de strijd tegen het coronavirus en daarmee de behoefte aan beademingsapparatuur voor de Intensieve Care (IC) afdelingen in ziekenhuizen, gaan medisch specialisten en datawetenschappers kunstmatige intelligentie (AI) inzetten. Dit heeft het Maastricht UMC+ laten weten.

Onderzoek

Deskundigen van het Maastricht UMC+ nemen deel aan dit onderzoek en richten zich met name op de ontwikkeling van een model om te voorspellen of een patiënt besmet met COVD-19 beademingsbehoeftig zal worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van data van patiënten die eerder zijn opgenomen.

Datawetenschappers

Het initiatief voor de inzet van kunstmatige intelligentie en machine learning wordt gecoördineerd door het Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Maastricht UMC+. Er wordt tevens samengewerkt met datawetenschappers uit bedrijfsleven en hoger onderwijs. Alle Nederlandse ziekenhuizen en de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) worden betrokken.

Arts-assistenten

Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat dit onderzoek geen extra werk oplevert voor de medisch specialisten die direct bij de behandeling van coronapatiënten zijn betrokken. 'Administratieve werkzaamheden en data-analyse kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd door arts-assistenten die momenteel geen klinische taken hebben', zegt neurochirurg en eHealth-specialist dr. Pieter Kubben. 'Zij hebben hiervoor meer dan voldoende medische kennis.'

Elektronisch patiëntendossier

De komende weken zullen de data eerst worden verzameld en geanalyseerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle afdelingen die betrokken zijn bij de diagnose en behandeling van corona-patiënten. Van de Spoedeisende Hulp en de interne geneeskunde tot aan de Intensive Care. Veel van die gegevens worden via deze afdelingen namelijk al verzameld via het elektronisch patiëntendossier.

Voorspellingsmodel

'Denk bijvoorbeeld aan laboratoriumwaardes en scans', zegt intensivist Marcel Ariës van het Maastricht UMC+. 'Op basis van de data van honderden patiënten hopen we op korte termijn een voorspellingsmodel te kunnen ontwikkelen voor de toekomstige beademingsbehoefte van nieuwe COVID-19 patiënten. Op die manier zou je dus kunnen voorspellen wie er op termijn een Intensive Care bed nodig zal hebben.'

Data

De benodigde gegevens worden 'gepseudonimiseerd'. Dat wil zeggen dat het risico dat die herleid kunnen worden naar specifieke patiënten minimaal is. In deze uitzonderlijke crisissituatie is geen toestemming van patiënt of naasten nodig om de gegevens te gebruiken. Dat is vanwege het belang voor de volksgezondheid, omdat patiënten vaak te ziek zijn om toestemming te verlenen en om de behandelaars, patiënten en hun dierbaren niet nog meer te belasten. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de Autoriteit Persoonsgegevens. Patiënten en hun naasten kunnen indien gewenst wel bezwaar maken bij de ziekenhuizen. Dan worden hun gegevens niet gebruikt.