Premier Rutte roept Nederlanders op om thuis te blijven dit weekend

Rutte doet de oproep omdat het vorige weeknd erg druk was in onder andere de bossen. Volgens hem was het zo druk dat niet altijd aan de 1,5 meter afstand kon worden voldaan. Rutte ziet dit weekend voor Nederlanders als weekend dat we binnen blijven, een frisse neus halen en een boodschap te doen.