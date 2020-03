RIVM: Effect coronamaatregelen minder dan verwacht

Aanstaande dinsdag besluit het kabinet of de coronamaatregelen worden verlengd. Als dat aan Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch ligt dan adviseert hij het kabinet om de coronamaatregelen nog tot zeker 1 mei te verlengen. Deze oproep deed Mikkers zondag in 1Vandaag.

Effect maatregelen is minder

Het RIVM heeft zondag ook laten weten dat het effect van de genomen coronamaatregelen op dit moment wel zichtbaar is maar minder dan verwacht. Daarnaast speelt het feit dat het aantal coronapatiënten die op dit moment op een van de IC-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen liggen hoger is dan eerder voorspeld. 'De meest positieve scenario's van vorige week komen niet uit', zo liet Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het RIVM tegenover de NOS weten.

IC-bedden

Volgens de laatste opgaaf van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) van zondagavond liggen er op dit moment in totaal 983 patiënten op de Nederlandse IC's. Bijkomend probleem is dat de coronapatiënten gemiddeld langer op de IC blijven. Het RIVM ging in eerdere berekeningen uit van gemiddeld 10 dagen maar heeft dit inmiddels fors omhoog moeten bijstellen naar 23 dagen.

Somberder

Het RIVM is dan ook een stuk somberder over het aantal coronapatiënten dat op de intensive care terecht zal komen. In eerdere berekeningen hoopte het RIVM dat er begin april 1.000 IC-bedden nodig zouden zijn maar dat aantal is zondag al nagenoeg bereikt. Het RIVM denkt nu dat er in het meest waarschijnlijke scenario half april 2.500 coronapatiënten op de intensive care liggen.