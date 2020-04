Amsterdam UMC onderzoekt behandeling voor ernstig zieke coronapatiënten

Complement factor C5a

'Het onderzoek kijkt naar de veiligheid en effectiviteit van de behandeling met een antilichaam dat een ontstekingsfactor blokkeert, de complement factor C5a. Het complementsysteem is een belangrijke afweer tegen virussen maar kan soms ook zorgen voor een te heftige ontsteking tegen het virus', aldus het Amsterdam UMC. De ontstekingsreactie doet dan meer kwaad dan goed. Door C5a uit te schakelen kan deze schade, veroorzaakt door eigen afweer, voorkomen worden.

Antilichaam

Onderzoeker Dr. Alexander Vlaar, intensivist van Amsterdam UMC: 'Dit is het eerste vergelijkend onderzoek in Nederland dat zich richt op de behandeling van coronapatiënten op de intensive care die een zware longontsteking doormaken. We moeten nog heel voorzichtig zijn met voorspellingen over de effectiviteit van de behandeling met dit antilichaam, maar de eerste onderzoeken in China zijn hoopvol.'

Farmaceutisch bedrijf InflaRx is sponsor van het onderzoek en heeft de studie opgezet samen met de teams van Dr. Vlaar en Prof. Van de Beek van Amsterdam UMC. Dit internationale onderzoek wordt uitgevoerd met meerdere medische centra in Europa onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring en InflaRx.

Hoopvol onderzoek

Uit een recente Chinese publicatie blijkt dat het complementsysteem bij mensen een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van longschade tijdens een corona-infectie. Dat is belangrijk nieuws in de strijd tegen COVID-19 omdat er behoudens ondersteunende maatregelen nog geen behandeling bestaat. In deze Chinese publicatie wordt ook gemeld dat twee COVID-19 patiënten, behandeld met dit antilichaam, goed hersteld zijn. Alexander Vlaar: 'We gaan de werking van dit antilichaam nu goed en gecontroleerd onderzoeken. We hebben samen met InflaRx het protocol geschreven en Amsterdam UMC zal leidend zijn in dit internationaal multicenter onderzoek.'

Verwachtingen

Op dit moment maakt de wereld een zware corona-crisis door. Veel wetenschappers doen onderzoek naar medicatie om deze ziekte te bestrijden. Ook voor dit onderzoek geldt dat er nog een lange weg te gaan is alvorens er een geschikte therapie kan worden gepresenteerd.