Beter stoppen met roken in corona-tijd

Rokers lopen in het algemeen meer risico op luchtweginfecties dan niet-rokers. De longen zijn kwetsbaarder en kunnen sneller gaan ontsteken. Voor het nieuwe coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt lijkt dat ook te gelden, zo meldt het Trimbos.

De op dit moment beschikbare wetenschappelijke literatuur wijst erop dat bij rokers de klachten van COVID-19 heviger zijn. Mensen die roken hebben waarschijnlijk meer kans op complicaties en een ernstiger verloop van de ziekte zodra ze besmet zijn. Dus ook meer kans om Intensive Care ondersteuning nodig te hebben.

Juist nu stoppen met roken

Het is altijd verstandig om te stoppen met roken, zeker ook tijdens deze COVID-19 epidemie. Het is in deze tijd belangrijk om zo fit mogelijk te zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) suggereert dat stoppen met roken direct bijdraagt aan een lagere kans op besmetting met dit coronavirus omdat niet-rokers minder vaak met hun vingers hun mond aanraken.

Stoppen met roken verbetert ook vrijwel onmiddellijk het functioneren van de longen en van hart en vaten. Deze verbeteringen nemen bovendien toe met de tijd. Zo verbetert na twee weken de slijmafvoer (door de trilhaartjes) in de neus, en na drie maanden in de longen. Stoppen met roken verkleint ook de kans op bronchitis en longontsteking.

Hierdoor heeft het lichaam een grotere kans om adequaat op de infectie te reageren, en wordt het risico op ernstige complicaties en overlijden verkleind. Sneller herstel en mildere symptomen verminderen bovendien het risico op overdracht van de ziekte op andere mensen.