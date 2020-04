Meer verpleeghuizen besmet met coronavirus

In de verpleegtehuizen neemt het aantal besmettingen toe. In minstens 40 procent van de verpleeghuizen in Nederland zijn coronabesmettingen geconstateerd.

Toch blijkt dat in lang niet alle verzorgingstehuizen ook voldoende bescherming wordt geboden voor het personeel. Beroepsorganisatie V&VN opende een meldpunt en kreeg honderden meldingen.

Het aanhoudende tekort aan beschermingsmiddelen tegen corona zadelt verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging en verpleeghuizen op met een duivels dilemma. Stoppen we met zorg verlenen of accepteren we het risico dat we onze eigen patiënten besmetten? “Het is een onmogelijke keuze,” zegt V&VN-voorzitter Gerton Heyne. “En door niets te doen legt de politiek die vraag op de schouders van honderdduizenden zorgprofessionals.”

Het probleem is inmiddels ook bij de politiek doorgedrongen. Tijdens een debat vandaag in de tweede kamer beloofde Hugo de Jonge snel verbetering.