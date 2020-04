RIVM: Geschat 23.000 IC-opnames voor COVID-19 voorkómen door maatregelen

Jaap van Dissel

Doordat mensen zich zo goed aan de maatregelen hebben gehouden, hebben we dit in Nederland kunnen voorkómen. Dat vertelde Jaap van Dissel woensdag tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer. In totaal komt het neer op ongeveer 90% van de IC-opnames voor COVID-19. De getallen zijn gebaseerd op modelberekeningen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . 'Uiteraard blijven dit schattingen. Maar het laat zien hoe belangrijk het is dat mensen zich zo goed blijven houden aan de maatregelen', aldus het RIVM.

Update cijfers RIVM woensdag 22 april 14.00 uur

Vandaag zijn er 124 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 138 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Totaal 34.842 bevestigde COVID-19 patiënten

Tot nu toe zijn er 34.842 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit zijn er 708 meer dan gisteren. De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn.

Aantal overleden personen boven de 4.000

Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten. Ten opzichte van gisteren zijn er 138 patiënten gemeld die zijn overleden. Hiermee komt het totaal aantal op 4.054.

Ziekenhuisopnames

Ten opzichte van gisteren zijn er 124 patiënten gemeld die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Hiermee komt het totaal aantal op 10.021.