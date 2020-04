'Komende 3 jaar nog eens 37.500 coronapatiënten verwacht op de IC'

Wanneer er binnen drie jaar nog geen vaccin beschikbaar komt tegen COVID-19 dan zouden er in deze drie jaar in totaal nog eens 37.500 COVID-19-patiënten op de Intensive Care komen te liggen. Dit blijkt uit een berekening die door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is opgesteld.

37.500 IC-patiënten

'In het kort komt het erop neer dat als we er van uit gaan dat 4% van de bevolking nu besmet is en dat dit naar 60% zal gaan in de komende 3 jaar, er nog 37.500 IC-patiënten te verwachten zijn indien er geen vaccin beschikbaar komt', schrijft Diederik Gommers, voorzitter van de NVIC.

Factor 15

Bij het huidige percentage van 4% met besmettingen kwamen er 2.500 patiënten op de IC. Als het aantal besmettingen in drie jaar naar de 60% gaat betekend dit een factor 15 hoger. In de doorberekening voor het aantal IC-patiënten in die drie jaar betekend dit dan 15 keer 2.500 IC-patiënten waardoor het totaal aantal verwachte patiënten op de IC op 37.500 komt

IC-behoefte fors omhoog

Dat komt overeen met een IC-behoefte van gemiddeld 500-600 extra IC-bedden voor de COVID-19-zorg. 'Je moet je realiseren dat er natuurlijk veel aannames in deze berekening zitten. Verder is het ook zo dat je weinig aan een gemiddelde hebt. Als de maatregelen gefaseerd worden losgelaten, dan is de verwachting dat we de zomermaanden beperkt blijven tot bijvoorbeeld 300 COVID-patiënten op de IC in Nederland en dat dit aantal weer gaat stijgen in het najaar', aldus Gommers.