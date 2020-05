Alcoholhoudende handgels leiden tot 4 keer zoveel vergiftigingen

Vanwege het desinfecteren van de handen tegen het coronavirus is de verkoop van alcoholhoudende handgels enorm toegenomen maar deze alcoholhoudende handgels kunnen ook gevaarlijk zijn. 'Er zijn vier keer zoveel vergiftigingen met handalcohol als normaal in deze periode. De gevolgen van de coronamaatregelen zijn ook bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) duidelijk merkbaar', zo laat het UMC Utrecht dinsdag weten.

Paracetamolvergiftiging

Een man die zijn handen per ongeluk waste met bleekwater en ernstige huidklachten ontwikkelde. Een vrouw die zoveel paracetamol innam om haar Covid-19 verschijnselen te onderdrukken, dat zij naar het ziekenhuis moest om behandeld te worden voor een paracetamolvergiftiging. Dit zijn voorbeelden van opvallende meldingen, die in maart en april binnenkwamen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Sommige vergiftigingen komen sinds de corona-uitbraak ook vaker voor dan normaal.

Ongelukken

'Normaal wassen mensen hun handen alleen met water en zeep, maar nu zien we ook meer ongelukken met handgel en handalcohol. Deze desinfectiemiddelen worden nu veel meer gebruikt met het coronavirus en zijn dus meer in huishoudens aanwezig.', vertelt Antoinette van Riel, toxicoloog bij het UMC Utrecht en werkzaam bij het NVIC. In de afgelopen vijf jaar werden bij het NVIC in maart en april gemiddeld 16 blootstellingen van mensen aan handdesinfectiemiddelen gemeld, in maart en april 2020 waren dat er maar liefst 76. Bij verkeerd gebruik kunnen deze middelen leiden tot een vergiftiging.

Wiebelig gaan lopen

'Vooral bij kinderen zien we meer ongelukken met deze middelen', zegt Antoinette. Zo komt het voor dat kinderen drinken uit een flesje handalcohol. Van een of twee slokjes kunnen zeker kleine kinderen al dronkenschapsverschijnselen krijgen. Ze worden duizelig, gaan wiebelend lopen of worden er misselijk van. Maar te veel alcohol in het bloed kan ook lagere suikerspiegel (hypertensie) veroorzaken, vooral bij kinderen die daar gevoeliger voor zijn.

Epileptische aanval

Maar het grootste gevaar bij vergiftiging door handalcohol is een daling van de bloedsuikerspiegel, hypoglykemie. Hier zijn kinderen gevoeliger voor, het kan ernstige gevolgen hebben zoals bewustzijnsverlies en een epileptische aanval. 'We geven dan vaak in een vroege fase het advies om een kind iets zoets te geven, zoals limonade met veel suiker of een suikerklontje, om te voorkomen dat die suikerspiegel te laag wordt. Helpt dat niet en raakt je kind echt buiten bewustzijn of ontwikkelt het stuipen, dan is het zaak om snel te handelen en 112 te bellen. Dan moeten ze snel naar het ziekenhuis.' Het beste is natuurlijk om deze producten alleen onder toezicht te laten gebruiken, adviseert Antoinette. En om deze middelen veilig op te bergen als je ze niet gebruikt, dus niet op het aanrecht naast de handzeep of een flesje in je handtas op de grond.

Multivitaminen en bouwmateriaal

Andere producten waarover het NVIC meer vragen ontvangt dan gebruikelijk, zijn de multivitaminen- en mineralenpreparaten. Eerdere jaren in maart en april gemiddeld 87 vergiftigingen door inname van te hoge dosis van deze preparaten, in maart en april 2020 waren dit er 146. Mogelijk zijn meer mensen deze gaan gebruiken, in de hoop zo hun afweer tegen het coronavirus te verbeteren. Soms worden te hoge doses ingenomen, of snoepen kleine kinderen van de soms kleurige tabletten en capsules.

Ook meer geklust in 'coronatijd'

Dat er thuis meer wordt geklust, is ook terug te zien in de vragen aan het NVIC. Van een normale gemiddelde schadelijke blootstelling van 17 mensen aan bouw- en constructiematerialen, met brandwonden of beschadiging van de slijmvliezen in mond, keel, slokdarm en maag als gevolg, verdubbelde dit aantal tot bijna 30 in maart en april 2020.