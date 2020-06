Nederland krijgt meer versoepeling terwijl corona epidemie blijft versnellen

Dit nieuws vanuit Den Haag volgt vandaag na een waarschuwing van De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die gaf op haar beurt tijdens een persconferentie meer uitleg over de wereldwijde stand van zaken in de coronapandemie. Tedros Adhanom Ghebreyesus, de algemeen directeur van de WHO, waarschuwde de wereld nogmaals dat de epidemie blijft versnellen en maatregelen nodig blijven. De corona-epidemie is verre van bedwongen, integendeel: de laatste dagen worden steeds meer nieuwe besmettingen gemeld.

Wereldwijd zijn er nu meer dan 8,8 miljoen besmettingen vastgesteld, en 465.000 doden. Het aantal besmettingen loopt nog altijd ernstig hard op.

De waarschuwing van de WHO volgt nu de meeste landen hun exit uit de lockdown doorvoeren en hun economie proberen te herlanceren. Vorige maand bestempelde de WHO-voorzitter dit nog als een “gevaarlijk moment”. “Het virus blijft zich immers snel verspreiden en blijft dodelijk”, zei hij toen.