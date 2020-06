Vaccinatiegraad toegenomen, voor HPV zelfs flink

Voor het eerst in vijf jaar is het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt licht toegenomen. Dat staat in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019.

Landelijke vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. 92,6 procent van de kinderen heeft op 2-jarige leeftijd de DKTP difterie kinkhoest tetanus polio -vaccinaties gehad, 93,6 procent de BMR bof, mazelen,rodehond -vaccinatie. Van de kinderen geboren in 2017 heeft 90,8 procent volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat zij alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema hebben ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

Vaccinatiegraad HPV humaan papillomavirus gestegen

De landelijke vaccinatiegraad voor HPV (baarmoederhalskanker) voor meisjes geboren in 2005 is met 7,5 procent toegenomen tot 53 procent. Dat cijfer ligt nog hoger (58,5 procent) wanneer we ook de vaccinaties meenemen die na de 14e verjaardag zijn gegeven.

Hoge vaccinatiegraad tegen meningokokkenziekte

Vanwege de uitbraak van meningokokkenziekte W is de vaccinatie tegen meningokokken C voor baby’s in 2018 uitgebreid met meerdere typen, waaronder meningokokken W. In 2018 en 2019 werden ook jongeren geboren in 2001-2005 uitgenodigd voor een meningokokken ACWY-vaccinatie. De voorlopige landelijke deelname onder jongeren aan deze nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie is hoog (86 procent).

Kleinere kans op uitbraken

Een hogere vaccinatiegraad verkleint de kans dat in de toekomst ziekten zoals mazelen uitbreken. Het is daarom belangrijk deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen. Internationaal gezien is de vaccinatiegraad in Nederland hoog te noemen, met uitzondering van HPV. Dit geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.