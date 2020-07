Belgische onderzoekers ontwikkelen 'veelbelovend' coronavaccin

Het is een van de eerste kandidaat-vaccins waarvan in proefdieren een krachtige werking tegen infectie met het virus wordt aangetoond. Het team plant in de winter te starten met klinische studies. In afwachting van peerreview delen de onderzoekers hun resultaten op de preprintserver bioRxiv.

Het team onder leiding van professor Johan Neyts en dr. Kai Dallmeier startte in januari met de ontwikkeling van acht varianten van een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Uit de proeven is één kandidaat-vaccin naar voren gekomen dat bijzonder goed blijkt te werken bij hamsters. Na toediening van dit vaccin was het virus niet of nauwelijks nog detecteerbaar in de longen van de hamsters.

Om de werkzaamheid van de vaccinkandidaten grondig te kunnen bestuderen, ontwikkelden de virologen eerst een infectiemodel in hamsters. Hiervoor wordt het SARS-CoV-2-virus in de neus van hamsters gedruppeld. De dieren ontwikkelen vervolgens een longinfectie die vergelijkbaar is met COVID-19.

Gezonde hamsters werden eerst gevaccineerd en enkele weken later werd het virus in de neus ingebracht. De controlegroepen kregen het gelekoortsvaccin of een placebo toegediend.

Het kandidaat-vaccin ontwikkeld in het Rega Instituut is een van de eerste waarvan in proefdieren een krachtige werking tegen infectie met het virus wordt aangetoond.

Testen op mensen

“Als alles verder goed blijft lopen, plannen we tegen de winter te beginnen met de eerste klinische studies op mensen”, zegt Kai Dallmeier, die het vaccinteam aanstuurt. “Normaal duurt het minstens tien jaar om een vaccin te ontwikkelen. We werkten dus aan een razendsnel tempo. En we zijn niet alleen: wereldwijd zijn vele vaccins in ontwikkeling. Dat is een goede zaak, want in dit stadium is het belangrijk om op verschillende paarden te wedden. De meeste van die andere kandidaat-vaccins kan je indelen in een paar klassen (zie het bijgevoegde artikel). Er is dus een risico dat als één uit de klasse faalt, andere kandidaten van hetzelfde type ook kunnen falen.”