GGD Friesland: Coronabesmettingen Dokkum, virus verspreidt zich ook in de buitenlucht

De GGD Friesland heeft een sterk vermoeden dat het coronavirus zich ook in de buitenlicht verspreidt. Zij komen tot deze conclusie nu er in Dokkum een 'brandhaard' is vastgesteld waarbij inmiddels 14 personen zijn besmet met het coronavirus.

Eén persoon

'Het aantal met corona besmette personen dat terug te voeren is op één persoon in Dokkum is gestegen naar veertien. Aan de negen personen die dit zogenoemde coronacluster vrijdag telde, zijn zaterdag vijf mensen toegevoegd die positief op het virus getest zijn', aldus de GDD Friesland.

Bron- en contactonderzoek

GGD Friesland gaat verder met het bron- en contactonderzoek, al is de verwachting dat de meeste betrokkenen nu wel in beeld en getest zijn. Ook zijn er de afgelopen dagen al maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen doordat mensen in quarantaine zijn gegaan.

Feestje buiten op terras

De rondgang van het virus begon vorige maand op een feestje in huiselijke kring waar één persoon aanwezig was die corona bij zich droeg. Uit onderzoek blijkt dat het virus zich daarna voornamelijk op een terras in de buitenlucht lijkt te hebben verspreid. Zoals het er nu naar uit ziet, kenden de meeste jongeren die erbij betrokkenen zijn elkaar.

Afstand houden ook in buitenlucht

De GGD Friesland benadrukt dat Dokkum duidelijk maakt dat het van groot belang blijft om ook in de buitenlucht voldoende afstand te houden. De cijfers zijn alleen laag te houden als iedereen de maatregelen en richtlijnen naleeft. Voor wie klachten heeft, geldt het algemene advies om thuis te blijven, zich via 0800-1202 te laten testen en thuis de uitslag af te wachten.