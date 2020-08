Nu ook mogelijk om online afspraak coronatest te maken

Vanaf vandaag kan iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800 – 1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Online kan een testafspraak gemaakt worden via Rijksoverheid.nl/coronatest. Om een afspraak te maken heeft u uw DigiD nodig. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem testlocaties en beschikbare tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbevestiging per e-mail en sms. Als de uitslag bekend is, wordt per dit per e-mail gemeld. Het inzien van de uitslag kan weer via de coronatest website door in te loggen met uw DigiD. Positieve testuitslagen worden nog steeds uitsluitend telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij de uitslag wordt namelijk direct het bron- en contactonderzoek gestart. De mogelijkheid om online afspraken te maken is bedoeld als aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800-1202. Vandaag neemt de capaciteit van de website (gedurende de dag) gecontroleerd toe, zodat het hele systeem goed blijft werken.

De coronatest website is een initiatief van alle GGD'en, GGD GHOR Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op www.rijksoverheid.nl/coronatest is alle informatie terug te vinden over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Voor Nederlanders die geen testafspraak willen maken, maar andere vragen willen stellen over het coronavirus blijft het publieksinformatienummer 0800-1351 beschikbaar.