Ruim 4.200 testafspraken gemaakt via coronatest website

Woensdag 12 augustus, is om 10.00 uur ’s ochtends de coronatest website live gegaan. 'Op de lanceringsdag is alles goed verlopen. Veel mensen wisten de website te vinden; vanaf het moment van livegang tot 20.00 uur maakten 2.509 mensen een afspraak via de coronatest website en 15.475 mensen een afspraak via het landelijke coronatest afsprakennummer en de GGD’en. Dit meldt de GGD GHOR Nederland donderdag.