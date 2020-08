'Ook herbesmetting corona in Nederland'

Voor het eerst zijn er officieel herbesmettingen vastgesteld bij mensen in Nederland en België. De personen waren besmet en waren weer opgeknapt, maar raakten op opnieuw besmet. Bij wetenschappers roept het de vraag op hoe lang iemand immuun blijft na genezing.

Marion Koopmans, Viroloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT), bevestigd de herbesmettingen tegenover de NOS. Zij is ook de belangrijkste adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Koopmans laat weten dat het in Nederland om een oudere patiënt gaat met een verslechterd immuunsysteem die voor een tweede keer het virus het opgelopen. In België is een vrouw uit Leuven opnieuw besmet geraakt. Dit gebeurde drie maanden na de eerste besmetting.