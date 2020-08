In tweede kwartaal 2020 positiever over eigen gezondheid

In het tweede kwartaal van 2020 was 82 procent van de mensen positief over de eigen gezondheid. In hetzelfde kwartaal van de drie eraan voorafgaande jaren was dat 78 procent. Daarnaast hadden minder mensen in het tweede kwartaal van 2020 contact met de huisarts en de specialist, en halveerde het aantal mensen dat de tandarts bezocht bijna. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige kwartaalcijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor.

Normaal publiceert het CBS alleen jaarcijfers uit dit onderzoek. De coronacrisis leidt echter tot de behoefte aan snellere cijfers over zelf gerapporteerde gezondheid, leefstijl en zorggebruik, daarom worden nu ook voorlopige kwartaalcijfers over deze onderwerpen uitgebracht. Later volgen cijfers over het derde en vierde kwartaal van 2020 en worden ook de totaalcijfers over 2020 gepubliceerd.

In het eerste kwartaal van 2020 beoordeelde 80 procent van de mensen de eigen gezondheid als goed of zeer goed, vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2019 (79 procent). In het tweede kwartaal van 2020 was dit 82 procent, tegen 78 procent een jaar eerder. Het percentage psychisch ongezonde mensen was 12 procent, net zo veel als een jaar eerder.

Daling zorggebruik

In het tweede kwartaal van 2020 gaven mensen minder vaak dan een jaar eerder aan gebruik te hebben gemaakt van diverse zorgvoorzieningen. Zo gaf 11 procent aan de tandarts te hebben bezocht in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek, tegen 20 procent in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarnaast had 23 procent contact met de huisarts, in het tweede kwartaal van 2019 was dat nog 28 procent. Het contact met een specialist daalde van 18 procent naar 12 procent.

De daling van het zorggebruik kan gerelateerd worden aan het feit dat er aan het begin van de coronacrisis per saldo minder gezondheids- en zorgdiensten werden geleverd. De mondzorg kwam bijna tot stilstand in de eerste weken van het tweede kwartaal, huisartsen leverden tijdens de piek van de coronapandemie minder zorg, en in ziekenhuizen werden veel afspraken en operaties uitgesteld of geannuleerd.