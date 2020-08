App voorkomt onnodig controlebezoek aan SEH

Patiënten met eenvoudige letsels, zoals botbreuken, verstuikingen en lichte verwondingen, die gezien worden op de Spoedeisende Hulp (SEH) door de traumachirurg komen vaak standaard terug voor policontroles. Zij moeten vrij nemen van werk of school, op en neer reizen en soms lang wachten. Een controlebezoek is echter lang niet altijd nodig bij dit soort eenvoudige letsels. Traumachirurg Marike Kokke en Henk Jan Schuijt van het St. Antonius Ziekenhuis ontwikkelden daarom samen met collega’s van OLVG de Virtual Fracture Care app, waarmee patiënten thuis aan hun herstel kunnen werken.

Henk Jan: “Midden in de coronacrisis zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe aanpak en hoorden dat onze Santeon-collega’s van OLVG met dezelfde vraag worstelden en dat zij daarvoor al een app hadden ontwikkeld. De patiënt moet meer regie over het eigen herstel krijgen was ook daar het idee. We zijn gaan samenwerken met OLVG en dat heeft geresulteerd in de Virtual Fracture Care app.”

Polikliniek van de toekomst

Patiënten met eenvoudige en stabiele letsels, zoals botbreuken, verstuikingen en lichte verwondingen, hoeven dankzij de app niet standaard meer terug te komen op de polikliniek. De app geeft de patiënt in zijn eigen omgeving informatie over het letsel, het behandelplan en het hersteltraject. Ook bevat de app oefeningen en instructievideo’s. Dit is nieuw in Nederland. Henk Jan: “In een tijdperk waarin zinnige zorg steeds belangrijker wordt is dit misschien wel hoe de polikliniek van de toekomst meer en meer zal gaan functioneren.”

De Virtual Fracture Care app is gratis te downloaden voor iedereen. Naast de informatievoorziening via de app is er een speciaal telefoonnummer ingericht (de Breuklijn) die patiënten kunnen bellen met vragen, bijvoorbeeld wanneer zij toch klachten houden. Het blijft dan uiteraard mogelijk om toch een controleafspraak te maken.

De nieuwe werkwijze is op 17 augustus ingegaan op alle locaties van het St. Antonius Ziekenhuis en is goed ontvangen door patiënten. Ook andere ziekenhuizen hebben inmiddels interesse getoond in de Virtual Fracture Care app.