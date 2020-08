LUMC onderzoekt trombose bij COVID-19

Bloedvaten raken verstopt

Inmiddels is bekend dat bloedvaten van patiënten met een coronavirusinfectie verstopt kunnen raken door bloedstolsels. Dit verschijnsel heet trombose. Bij COVID-19 patiënten gaat het vaak om een longembolie of een trombosebeen. Ook kan een herseninfarct ontstaan als gevolg van deze infectie.

Herseninfarcten bij COVID-19

Het eerste onderzoeksproject draait om COVID-19 en herseninfarcten. In dit onderzoek werken Menno Huisman, Erik Klok en Suzanne Cannegieter van de afdelingen Interne Geneeskunde - Trombose en Hemostase en Klinische Epidemiologie samen met Marieke Wermer van de afdeling Neurologie, en met onderzoekers van het Radboud UMC en deelnemende ziekenhuizen.

Herseninfarct

De onderzoekers zullen bij een groot aantal COVID-19-patiënten die op de intensive care hebben gelegen, het optreden van het herseninfarct in beeld brengen, de oorzaak en de gevolgen daarvan onderzoeken en de juiste behandeling ter preventie van deze herseninfarcten evalueren. Dit onderzoek wordt gefinancierd met 500.000 euro door ZonMw en ondersteund door de Nederlandse Hartstichting.

Veneuze trombose bij COVID-19

Eerder in juni van dit jaar kregen LUMC-onderzoekers van de afdeling Trombose en Hemostase en Klinische Epidemiologie, samen met Nederlandse trombose-onderzoekers binnen het Dutch Covid & Thrombosis Consortium al 800.000 euro subsidie van ZonMw en de Trombosestichting Nederland om uit te zoeken waarom COVID-19 zo vaak veneuze trombose veroorzaakt, en hoe dit het best te voorkomen en te behandelen is.