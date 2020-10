Mobiele palliatieve unit in het Maastricht UMC+

De meeste mensen brengen hun laatste levensfase thuis, in een hospice of verpleeghuis door. Soms kan dit echter niet, omdat de betreffende persoon in het ziekenhuis ligt, en de zorg voor de patiënt te complex is of een verplaatsing vanuit het ziekenhuis naar huis of een andere instelling te ingrijpend is. In die gevallen verbleef de patiënt in het verleden doorgaans op een eenpersoons ziekenhuiskamer. Met de mobiele palliatieve unit heeft het Maastricht UMC+ nu de mogelijkheid om die ziekenhuiskamer veel huiselijker en intiemer te maken.

Koppelbed

De kamer wordt ingericht met een schemerlamp, gordijnen, een relaxstoel, een kastje, koffiezetapparaat enz. Bovendien kan de kamer voorzien worden van een koppelbed, dat naadloos aan het bed van de patiënt kan worden vastgemaakt, zodat de partner (of een andere naaste) letterlijk dichtbij de patiënt kan zijn. Indien gewenst kan de familie van de patiënt zelf nog kleine accessoires meenemen, om de inrichting van de mobiele palliatieve unit nog aangenamer en vooral ook persoonlijker te maken. Een van de initiatiefnemers van de unit, prof. dr. Marieke van den Beuken, internist en hoogleraar palliatieve geneeskunde, over het belang van de unit: “Nabijheid in een warme sfeer is van groot belang om goed afscheid te kunnen nemen. Ik ben heel blij dat we hier met de mobiele palliatieve unit een stukje aan kunnen bijdragen.”

Roparun

De voorzieningen voor de mobiele palliatieve unit zijn financieel mogelijk gemaakt door het Roparun-team 172 van bloedbank Sanquin. De Roparun is een estafetteloop van meer van 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam, waarbij in teamverband een sportieve prestatie wordt geleverd om zodoende geld op te halen voor kankerpatiënten.