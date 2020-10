Weer ruim 8.000 nieuwe besmettingen, 1.859 ziekenhuisopnames

Bij het RIVM zijn tot dinsdagochtend 10.00 uur in de afgelopen 24 uur daarvoor door de landelijke GGD's in totaal 8.182 nieuwe besmettingen gemeld. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 244.391 totaal. Dit heeft het RIVM dinsdag bekendgemaakt.

1.859 COVID-patiënten in kliniek waarvan 379 op de IC

Het totaal aantal opgenomen covid-patiënten bedraagt 1859, 121 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1440 buiten de Intensive Care, 81 meer dan gisteren. Op de IC liggen 419 covid-patiënten, 40 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 480 non-COVID-patiënten op de IC, 35 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 899. Dat zijn er 75 meer dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 252 in de kliniek en 32 op de IC.

'Druk op ziekenhuizen neemt verdere toe'

In de afgelopen 24 uur zijn er 36 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 6 IC-patiënten. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal covid-patiënten is in 3 dagen met 18% toegenomen. Deze forse stijging sluit aan bij de eerdere predictie. De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in de komende dagen verder zal stijgen, de druk op de ziekenhuizen neemt daarmee verder toe.’

Overleden: 46 patiënten

Bij het RIVM zijn dinsdag 46 overleden corona-patiënten gemeld. Daarmee komt het totaal aantal personen dat sinds de uitbraak in maart door corona is overleden op 6.814.