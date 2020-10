'Nieuwe maatregelen voor beschikbaar houden acute zorg'

Door de snelle stijging van het aantal COVID-19-patiënten, neemt de druk op de zorg en iedereen die in de zorg werkt toe. Daarnaast maken veel mensen zich zorgen over het uitstellen van hun afspraak in het ziekenhuis of bij hun arts. 'Om ervoor te zorgen dat acute zorg en kritieke planbare zorg beschikbaar blijft, heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) met betrokken partijen nieuwe maatregelen afgesproken', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag.

Waarborgen

De maatregelen waarborgen dat patiënten in alle regio’s in Nederland toegang tot dezelfde zorg hebben, van gelijke kwaliteit. En dat zorgverleners worden ondersteund om deze zorg op een verantwoorde manier te kunnen leveren. De maatregelen zijn door minister Van Ark afgesproken met het Landelijk Centrum voor de Spreiding van Patiënten (LCPS) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

De maatregelen

Het Landelijk Centrum voor de Spreiding van Patiënten krijgt een meer sturende rol bij de verdeling van COVID-patiënten over het land. Zij bepalen steeds een week vooruit welke capaciteit moet worden vrijgehouden voor de COVID-zorg. Hier kunnen ziekenhuizen zich dan tijdig op voorbereiden.

De Federatie Medisch Specialisten ontwikkelt hulpmiddelen waarmee artsen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in de regio de juiste keuzes kunnen maken over de organisatie van de zorg.

De regionale samenwerking van alle zorgaanbieders en verzekeraars in de regio wordt uitgebreid, ook ten aanzien van de reguliere zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt in beeld welke zorg nog waar beschikbaar is, zodat de verschillende partijen hierover verantwoorde keuzes kunnen maken.

De zorgverzekeraars helpen met financiële arrangementen waar dat nodig is. De levering van acute zorg voor COVID- én niet-COVID-patiënten staat niet ter discussie. De inzet van de minister en van alle zorgverleners is erop gericht dat patiënten de best mogelijke zorg die zij nodig hebben ook blijven ontvangen.