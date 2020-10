LUMC levert bewijs: carnaval leidde tot piek in COVID-19-gevallen

Uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is gebleken dat carnaval heeft geleid tot een toename in COVID-19-gevallen in carnavalsregio’s. Dit heeft het LUMC bekendgemaakt.

Toename griepgevallen in 2018

'De onderzoekers ontdekten ook dat carnaval in 2018 verantwoordelijk was voor een toename in het aantal griepgevallen', aldus het LUMC. Hun resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Public Health.

Bewijs geleverd

'Wat lange tijd werd gedacht, is nu bewezen', vertelt Willem Lijfering, epidemioloog bij het LUMC. 'Het aantal COVID-19-gevallen was na carnaval dit jaar veel hoger in carnavalsregio’s dan in niet-feestvierende gemeenten. Met data van het RIVM hebben we het aantal COVID-19-gevallen per regio kunnen bepalen en dus ook vergelijken.'

Verspreiding andere virussen

Maar geldt dit ook voor andere luchtweginfecties? 'In 2018 hadden we een ernstig griepseizoen waar carnaval precies in viel. We hebben op dezelfde manier het aantal griepgevallen vergeleken tussen de regio’s en hieruit bleek dat door carnaval ook het griepvirus zich meer kon verspreiden.' Lijfering concludeert: 'Onze studie laat dus zien dat het corona- en griepvirus zich sneller verspreiden door een groot evenement.'

Niet meer doden

Maar zijn meer gevallen per se erg? 'Dat moet je je inderdaad afvragen', zegt Lijfering, 'en wat beschouw je als erg? Het aantal infecties of pas als er meer mensen overlijden?' De onderzoekers zagen namelijk dat in 2018 het aantal griepgevallen wel hoger was in carnavalsregio’s maar het aantal doden over het gehele jaar genomen was vergelijkbaar tussen de regio’s.

'Waarschijnlijk geen effect op overlijdens'

'Als je besmettingen wilt voorkomen zou je ervoor kunnen kiezen om carnaval niet in een griepseizoen te organiseren. Maar als je het aantal overlijdens wilt terugdringen heeft dit waarschijnlijk geen effect', zegt Lijfering. Voor COVID-19 is nog niet bekend of er meer mensen zijn overleden in carnavalsregio’s. 'De data voor dit jaar is natuurlijk nog niet compleet. Maar het zou heel interessant zijn om dit uit te zoeken.'

Multi-inzetbaar

Deze methode is volgens Willem makkelijk uit te voeren en inzetbaar voor allerlei andere vraagstukken van deze tijd. Wat is bijvoorbeeld de bijdrage van reizen met het openbaar vervoer op de verspreiding van het griep- of coronavirus? En hoe zit dat met museumbezoeken? 'Dit zijn allebei vragen die ik graag zou willen onderzoeken. Evenementen mogen nu niet doorgaan, maar we weten eigenlijk niet zo goed welke rol deze bijeenkomsten spelen in de verspreiding van een virus.'