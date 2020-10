Regionaal Netwerk Rookvrij Opgroeien start nieuwe campagne

Op 26 oktober start het Regionaal Netwerk Rookvrij Opgroeien* een nieuwe campagne om scholieren te motiveren om te stoppen met roken. Dit doen ze met een muzikaal tintje. In navolging op de eerdere campagne AarzelNiet, waar werd ingestoken op het gesprek tussen rokers en niet-rokers, wordt nu een campagne gestart gericht op scholieren in de leeftijd 12-25 jaar. Met de slogan: ‘Wat is roken jou waard? Skip die peuken, pak je pegels’ wordt de jeugd aan het denken gezet over de financiële gevolgen van het roken. Want dat roken schadelijk is voor je gezondheid lijkt voor de meeste scholieren geen argument te zijn om te stoppen met roken.

Wie rookt er nog?

Hoewel er steeds minder jongeren roken, rookt nog bijna 1 op 10 scholieren in de provincie Groningen. Op het VMBO in klas 3 rookt zelfs 1 op de 6 scholieren (bron: Jeugdgezondheidsmonitor 2019 GGD Groningen). Dit was voor het Netwerk de aanleiding om samen met scholieren deze campagne te starten en hen bewust te maken van hun rookgedrag.

Wat is roken waard?

Elly Pastoor, wethouder gemeente Westerkwartier: “We willen gezondheidswinst voor jong en oud. Voor de volgende generatie zetten we er op in dat niet-roken normaal is. Het regionale netwerk heeft samen met scholieren nagedacht over hoe we ze het beste kunnen bereiken. Uit onderzoek blijkt dat scholieren worden geleid door emotie en beloning op korte termijn. Argumenten als ‘het is slecht voor je gezondheid’ komen niet aan, dat staat te ver van ze af. Daarom hebben we gekozen voor een aanpak waarbij direct duidelijk wordt wat de winst is om niet te roken. Dit onder de noemer “Wat is roken jou waard?” We laten zien wat je kunt kopen voor het geld dat je anders kwijt bent aan roken. We denken hiermee in ieder geval de aandacht van de scholieren te krijgen en de gevolgen van roken op deze manier bespreekbaar te maken. Natuurlijk is de slogan ook op te vatten in de betekenis van wat roken je nu echt waard is: je geld en natuurlijk ook je eigen gezondheid.”

Online boodschap van rapper

Vanaf 26 oktober start de campagne op verschillende sociale media-kanalen. Hiervoor is de lokaal bekende rapper Mark Roggebrood ingezet. Hij geeft op zijn manier scholieren die roken een boodschap mee om over na te denken. Er worden ook TikTok filmpjes gemaakt op deze rap en deze filmpjes worden begin november gelanceerd.