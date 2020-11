Rioolwatermetingen op Corona Dashboard nu beter vergelijkbaar

In de ontlasting van een deel van de personen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus kunnen sporen zitten van het virus. Via het toilet komen die in het riool. Ook personen die besmet zijn maar geen klachten hebben, en zich dus (nog) niet hebben laten testen, kunnen sporen van coronavirus in hun ontlasting hebben. Daarom is rioolwateronderzoek bij uitstek geschikt voor vroege opsporing.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontvangt vanaf 7 september van alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties, die onderdeel zijn van de 21 waterschappen in heel Nederland, één of meer keren per week monsters van ongezuiverd rioolwater. In het RIVM-lab wordt in die rioolwatermonsters het genetisch materiaal (RNA ribonucleic acid ) van het virus aangetoond. Zo wordt vervolgens in kaart gebracht waar er veel of weinig virusdeeltjes in het rioolwater zitten. De resultaten zijn te zien op het Corona Dashboard van de Rijksoverheid.

Nieuwe weergave op Corona Dashboard

Vanaf 3 november worden de rioolmetingen op het dashboard per 100.000 inwoners weergegeven. Hierdoor zijn de cijfers met andere indicatoren, zoals het aantal positief geteste personen, te vergelijken omdat ook die per 100.000 worden weergegeven. Ook kunnen de rioolmetingen van verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s worden vergeleken. Dit omdat nu ook wordt gecorrigeerd voor de hoeveelheid rioolwater die langs het meetpunt stroomt. Dat kan nogal verschillen per locatie.

Het rioolwateronderzoek komt tot stand in nauwe samenwerking met de Unie van Waterschappen en de 21 waterschappen.