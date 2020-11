Gezondheidsraad: Ouderen en zieken eerst vaccineren tegen COVID-19

Meeste gezondheidswinst

'Uitgaande van de huidige situatie wordt op die manier de meeste gezondheidswinst behaald met het beperkte aantal vaccins dat in eerste instantie beschikbaar zal komen', aldus de raad.

Strategieën voor COVID-19-vaccinatie

De eerste vaccins tegen COVID-19 worden in de komende maanden verwacht. In eerste instantie zullen er niet voldoende vaccins beschikbaar zijn om iedereen te vaccineren. Om te bepalen wie voorrang zou moeten krijgen kunnen verschillende strategieën gebruikt worden.

Verminderen van ernstige ziekte en sterfte

Gegeven wat nu bekend is over de vaccins en uitgaande van het huidige aantal besmettingen adviseert de Gezondheidsraad om in te zetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. Bij die strategie komen de mensen in aanmerking die hierop het hoogste risico lopen. Dat zijn 60-plussers en mensen die al andere specifieke ernstige aandoeningen hebben.

Omgeving vaccineren

Als deze laatsten om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden, kunnen zorgmedewerkers en mantelzorgers die een besmettingsrisico voor hen vormen worden gevaccineerd. In aanvulling op deze groepen komen bij deze strategie zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in aanmerking voor vaccinatie omdat ze een verhoogd risico lopen om besmet te raken. Daardoor dragen ze meer bij aan de ziektelast in de samenleving dan groepen zonder verhoogd risico op besmetting.

Advies

Dit advies gaat uit van de beperkte gegevens die nu beschikbaar zijn over de vaccins, en van het huidige aantal besmettingen. De Gezondheidsraad volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal indien daar aanleiding voor is opnieuw adviseren.