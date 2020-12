In week tijd slechts kleine daling aantal COVID-19 besmettingen

In de afgelopen week was een lichte daling te zien in het aantal nieuwe meldingen COVID-19-besmettingen. Afgelopen werden 33.949 nieuwe meldingen gedaan bij het RIVM. 'Vergeleken met de 36.931 nieuwe meldingen in de week daarvoor betekent dit een daling van 8%). Het reproductiegetal ligt nog steeds ongeveer op de 1', zo laat het RIVM dinsdag weten.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal van 13 november ligt op 1,04 en is ongeveer gelijk aan de week ervoor. Een reproductiegetal van 1,04 betekent dat elke 100 mensen met het virus 104 mensen besmetten. Het geschat aantal besmettelijke personen is met ruim 100 duizend vergelijkbaar met de week ervoor.

Ziekenhuisopnames

Het aantal mensen dat voor COVID-19 in het ziekenhuis of op de intensive care werd opgenomen is afgelopen week gedaald. Het aantal ziekenhuisopnames was 1007 en dus lager vergeleken met de 1291 opnames in de week ervoor. Het aantal IC-opnames was 183 in de afgelopen week en ook iets lager vergeleken met 193 in de week ervoor. Hoewel deze aantallen licht dalen, zijn de ziekenhuis- en de IC-opnames ongeveer hetzelfde als de aantallen in de eerst helft van oktober, toen besloten werd dat extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding terug te kunnen brengen.

Situaties van mogelijke besmetting

In november was van ongeveer de helft van de nieuw positief geteste personen bekend in welke situatie de besmetting waarschijnlijk plaatsvond. Daarvan vonden verreweg de meeste besmettingen thuis tussen familieleden en huisgenoten plaats (ruim 50%). Ook het bezoek van vrienden of familie scoort nog steeds hoog als mogelijke oorzaak van besmettingen. Vraag bezoek hun handen te wassen bij binnenkomst en houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Werk

Op de derde plek van mogelijke besmettingen staat nog steeds het werk. Het blijft dan ook belangrijk zo veel mogelijk thuis te werken om besmettingen te voorkomen. Alhoewel de meeste mensen die thuis kunnen werken driekwart van die tijd thuis werken, lijkt dit aantal iets af te nemen.

Testen

Van 23 tot 29 november werden in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraten 258.874 testen afgenomen waarvan de testuitslag bekend is. Dat zijn er ruim 7.000 meer dan de week ervoor. Van deze groep testten 28.700 (11,1%) personen positief. De testcapaciteit groeide de afgelopen weken hard. Een testafname kan nu bijna altijd binnen een paar uur plaatsvinden.

Weer opnieuw in quarantaine bij nieuwe klachten

Vanaf vandaag kunnen mensen in quarantaine 5 dagen na hun laatste contact met een patiënt zich laten testen. Bij een negatieve uitslag mag men uit quarantaine. Dit geldt ook voor mensen die een melding van de Coronamelderapp hebben gekregen. Wel is van belang dat men opnieuw in quarantaine gaat en zich laat testen als later toch klachten optreden. De capaciteit in de teststraten is op dit moment ruim voldoende om deze extra stroom aan te testen personen aan te kunnen.

Leeftijdsverdeling

In alle leeftijdsgroepen is een daling in het aantal COVID-19 meldingen per 100.000 inwoners te zien vergeleken net de week ervoor. Het aantal meldingen in de leeftijdsgroep 13-17 van afgelopen week is nog wel hoger dan in week 45 en week 46.