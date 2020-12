LUMC start onderzoek naar revalidatie ouderen met COVID-19

Nog onvoldoende kennis

'Er is nog onvoldoende kennis over het herstel van patiënten die een corona-infectie hebben doorgemaakt. Maar ook over welke patiënten het meeste baat hebben bij revalidatie en hoe zo’n revalidatietraject er idealiter uit zou zien', zegt senior onderzoeker Miriam Haaksma.

Gegevens verzamelen

Daarom heeft hoogleraar Ouderengeneeskunde in het LUMC Wilco Achterberg het op zich genomen om deze studie op te zetten. 'Het is een unieke studie omdat het de eerste is naar geriatrische revalidatie, revalidatie van ouderen, op Europees niveau', vertelt Achterberg. Voor deze zogenoemde EU-COGER studie wordt gebruik gemaakt van gegevens uit Europese landen die standaard worden verzameld tijdens het revalidatietraject. Achterberg: 'Denk hierbij aan de medische voorgeschiedenis, symptomen, duur van ziekenhuisopname en het dagelijks functioneren van de patiënt op het moment van opname en na ontslag.'

Inzetten revalidatiezorg

De meerderheid van de patiënten met COVID-19 die wordt opgenomen in het ziekenhuis is ouder dan 70 jaar. Sommigen van hen hebben op de intensive care aan de beademing gelegen. Dit betekent vaak dat zij meerdere weken in bed hebben doorgebracht, waardoor hun spiermassa en longfunctie is afgenomen. Als patiënten in hun dagelijks functioneren worden beperkt door deze gevolgen, kan dat een reden zijn om geriatrische revalidatiezorg in te zetten.

Revalidatie in elk land anders

Haaksma: 'Het is een uitdaging om onderzoek te doen naar deze vorm van zorg omdat de revalidatie in elk land anders is. In Nederland vindt geriatrische revalidatie met name plaats in verpleeg- en verzorgingshuizen. Maar in Duitsland gebeurt dit bijvoorbeeld in speciale revalidatieklinieken terwijl patiënten in Rusland grotendeels thuis revalideren.'

Deelnemers

Op dit moment hebben zich al meer dan 20 aanbieders van geriatrische revalidatie aangemeld om bij te dragen aan de studie. Gedurende het komende jaar worden in elk deelnemend land gegevens van zo’n 50 patiënten verzameld via de revalidatieaanbieders. Achterberg: 'Door meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van revalidatie zal de zorg alleen maar beter worden. De eerste uitkomsten van de studie verwachten we eind 2021.'