Prinses Máxima Centrum schaft robotarm aan door Tijns nagellakactie

Het Prinses Máxima Centrum schaft een robot-arm aan om gestuurd te opereren bij kinderen met een tumor in de hersenstam. De robot-arm ondersteunt de neurochirurg om op een veilige manier tumorweefsel te verkrijgen voor diagnostiek. Hiermee kan het verloop van hersen(stam)kanker bij kinderen beter in kaart gebracht en gevolgd worden. Stichting Semmy financiert de robot-arm met de opbrengst van de ‘LAK. Door Tijn’ nagellakactie uit 2017.

‘Operatiekamer van de toekomst’

De hersenstam stuurt veel verschillende basale en vitale functies aan, waaronder hartslag, ademhaling, bewustzijn en de verschillende hersenzenuwen. Tumoren in de hersenstam groeien diffuus in het normale en functionele hersenstamweefsel. Daarom kunnen ze niet neurochirurgisch verwijderd worden. Ook kunnen medicijnen niet zomaar vanuit de bloedbaan in de hersenen komen.

De nieuwe robot-arm zal gebruikt worden om genavigeerd biopten te kunnen nemen uit diepgelegen hersentumoren bij kinderen, zoals bij hersenstamkanker. Ook kan op termijn met het robotsysteem medicatie direct in deze diepgelegen tumoren toegediend worden, voor hopelijk een effectievere behandeling met minder bijwerkingen. Er staan klinische studies gepland met experimentele medicijnen, die tumorcellen met de robot-arm beter kunnen bereiken en vervolgens gericht kunnen bestrijden.

Met de robot-arm realiseert het Prinses Máxima Centrum een nieuwe bouwsteen van de operatiekamer van de toekomst. De robot-arm zal naar verwachting begin volgend jaar in gebruik worden genomen door de neurochirurgen van het Prinses Máxima Centrum.

Nagellakactie LAK. door Tijn

Stichting Semmy zet zich sinds 2007 in voor fondsenwerving ten behoeve van het onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. De nieuwe robot-arm bekostigt zij met de opbrengst van de LAK. door Tijn nagellakactie uit 2017.



Tijn Kolsteren (2010-2017) werd in december 2016 bekend met zijn ‘Lak door’ actie voor het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Daarna wilde hij nog één keer in actie komen voor kinderen die net als hij vochten tegen hersenstamkanker – en zijn droom was om een eigen nagellakmerk op de markt te brengen. Dit resulteerde in de actie LAK. door Tijn voor Stichting Semmy.

Door massaal Tijns nagellak te kopen hielp Nederland Stichting Semmy aan het benodigde geld om een robot naar Nederland te halen, waarmee ongeneeslijk zieke patiëntjes een behandelstudie kunnen ondergaan, die hopelijk dezelfde positieve resultaten heeft als in het laboratorium. Tijn overleed in 2017 zeven dagen voor zijn zevende verjaardag aan DIPG, een vorm van hersenstamkanker. Met deze actie werd bijna 1,2 miljoen euro opgehaald met als doel het aanschaffen van een robot voor lokale behandeling van DIPG.

Best passende robotsysteem

In de tussentijd heeft het Prinses Máxima Centrum grondig onderzoek gedaan naar het best passende robotsysteem. Zij kiest nu voor een zeer geavanceerd systeem dat aansluit op de aanwezige, MRI-gestuurde neuronavigatie. De robot-arm helpt de neurochirurg nauwkeurig te navigeren, wat de precisie en efficiëntie van de operatie verhoogt. Behalve bij hersenstamkanker kan de robot-arm ook ingezet worden bij operaties voor kinderen met andere hersentumoren.

In Nederland krijgen elk jaar 150 kinderen een hersentumor, waarvan 10 kinderen een tumor in de hersenstam. Er is nog geen genezende behandeling, en de meeste kinderen met hersenstamtumor overlijden binnen een jaar na diagnose. Na vijf jaar is minder dan twee procent nog in leven.

Dr. Dannis van Vuurden, kinderoncoloog en hoofdonderzoeker bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, zei:

‘We zijn ontzettend dankbaar dat we met de steun van Stichting Semmy de ‘Robot van Tijn’ straks kunnen gaan gebruiken. Deze robot is een enorme impuls voor de behandeling van hersenstamtumoren, waarvan we nu nog moeten zeggen dat genezing niet mogelijk is.

‘Diepgelegen tumoren zoals die in de hersenstam zijn moeilijk te bereiken met medicatie, die door de zogenaamde bloed-hersenbarrière wordt tegengehouden. Het biedt enorm perspectief dat we met behulp van de robot-arm rechtstreeks medicijnen en andere therapieën in de tumor kunnen toedienen. Onze nieuwe robot-arm geeft hoop dat we echt iets kunnen gaan betekenen voor kinderen met hersenstamkanker of andere hersentumoren en hun families.’

John Emmerik en Nicole Bakker, ouders van Semmy* en oprichters van Stichting Semmy, zeiden:

‘Direct medicijnen bij hersenstamtumoren brengen, dat hebben we met onze stichting vanaf het begin voor ogen gehad. Dat wilden we bij Semmy al toedienen. Het geeft ons veel voldoening om nu deze nieuwe robot-arm aan te bieden, en samen met het Máxima een belangrijke stap te zetten om nu eindelijk een mogelijke behandeling voor hersenstamkanker te creëren.’

Prof. dr. Eelco Hoving, clinical director bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, zei:

‘Waar inmiddels driekwart van de kinderen met kanker geneest, is de prognose voor kinderen met een tumor in de hersenstam al tientallen jaren niet verbeterd. Met de robot-arm kunnen we beter biopten afnemen en het verloop van de ziekte op de voet volgen. Het nieuwe systeem biedt ook perspectief voor onderzoek om nieuwe soorten behandelingen te ontwikkelen.’

Jolanda en Gerrit Kolsteren, ouders van Tijn, zeiden:

‘Wij zijn trots op de ontwikkelingen en mogelijkheden die mede mogelijk zijn gemaakt door de nagellakactie van Tijn. Tijn wilde anderen helpen. De aanschaf van de robot-arm zorgt ervoor dat hij dit, indirect, nog steeds doet. Wij hopen dat de robot-arm gaat bijdragen aan een behandeling van hersenstamkanker, opdat in de toekomst genezing mogelijk is. Het gemis van je kind is onmenselijk groot, wij hopen dat anderen dit leed bespaard blijft.’