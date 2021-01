Coronavaccinatie start toch 2 dagen eerder

De start van de coronavaccinatie wordt met twee dagen vervroegd. 'Op woensdag 6 januari wordt een gezamenlijke start gemaakt. Op die dag worden bij de GGD-priklocatie in Veghel en in ziekenhuizen de eerste mensen gevaccineerd', zo meldt het ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandagmiddag.

LNAZ

De nieuwe startdatum vloeit voort uit het plan van aanpak voor vaccinatie van medewerkers uit de directe COVID-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten, dat de afgelopen dagen onder leiding van LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers is opgesteld. Hierbij wordt de in de afgelopen weken door de GGD’en opgedane kennis gebruikt.

Gezamenlijke start

De ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) hebben het LNAZ-plan vandaag, na beoordeling van de uitvoeringsaspecten door het RIVM, omarmd. Daarop heeft minister De Jonge in overleg met LNAZ en GGD-GHOR gekozen voor een gezamenlijke start. Daarmee start het vaccineren van medewerkers van verpleeghuizen en medewerkers in de directe covid-zorg op dezelfde dag: woensdag 6 januari.

Vaccinatie medewerkers verpleeghuizen

Woensdag 6 januari wordt gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. De eerste mensen uit deze groep van circa 269.000 zorgmedewerkers worden gevaccineerd bij de GGD-priklocaties in Veghel. Vanaf vrijdag 8 januari kan dat ook in Rotterdam en Houten, en maandag 11 januari volgen ook Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-priklocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins. Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000 mensen), wijkverpleging en WMO-ondersteuning (166.000 mensen) uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie.

Vaccinatie medewerkers directe COVID-zorg

De zorgelijke situatie in de acute zorg is mede ingegeven door het ziekteverzuim van zorgmedewerkers, vaak corona-gerelateerd. Recent is daarom besloten dat circa 30.000 medewerkers uit de directe COVID-zorg onderdeel worden van de groep die als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie. Het gaat daarbij om een selecte groep verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, de COVID-afdeling en ambulancemedewerkers. Vaccinatie van deze groep gebeurt in de ziekenhuizen.