Eerste COVID-vaccinatie Maastricht UMC+ een feit

Op woensdag 6 januari om 10.30 uur is intensive care verpleegkundige Maurice Hoorens als eerste medewerker van het Maastricht UMC+ gevaccineerd tegen het coronavirus. Eerder in de ochtend werden de eerste vaccins geleverd vanuit het landelijke distributiepunt. Deze zijn naar rato verdeeld over de Limburgse ziekenhuizen. De komende dagen kunnen medewerkers die werkzaam zijn in de acute zorg (intensive care, Spoedeisende Hulp, COVID-afdeling en ambulancezorg) ook hun vaccinatie halen.

In het Maastricht UMC+ is een vaccinatiestraat ingericht waar medewerkers van de betreffende afdelingen de komende dagen gevaccineerd zullen worden. Deze week zijn voldoende mensen getraind om de injectie te kunnen toedienen en zal er van 06.00 uur ’s ochtends tot 00.00 uur ’s avonds in diensten worden gewerkt. ic-verpleegkundige Hoorens is blij dat hij de vaccinatie heeft mogen krijgen: “We hebben hier lang op gewacht en dan is het des te meer een opluchting dat het eindelijk zo ver is. Laten we hopen dat de start van de vaccinaties er nu voor gaat zorgen dat we het coronavirus snel onder de duim krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in.”