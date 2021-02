Herstel IC-coronapatiënten na ontslag ziekenhuis verloopt beter dan gedacht

Coronavirus 6 weken na ontslag ziekenhuis verdwenen

'Ook herstellen zij over het algemeen vrij goed van fysieke klachten en ontwikkelen ze weinig langdurende psychische klachten', zo meldt het LUMC na analyse van 81 patiënten die tijdens de eerste coronagolf in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben gelegen. Bij geen van hen werd het virus zes weken na ontslag uit het ziekenhuis nog aangetroffen.

Periode van 6 weken gevolgd

De bevindingen van de analyse zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift EClinicalMedicine. Patiënten die tijdens de eerste golf in het ziekenhuis hebben gelegen, werden voor een periode van zes weken gevolgd door medisch specialisten uit verschillende disciplines. De analyse is onder meer uitgevoerd door internist-infectioloog Anna Roukens, longarts Miranda Geelhoed, cardioloog Louisa Antoni, psycholoog Veronica Janssen en aios cardiologie Michiel de Graaf.

Multidisciplinaire samenwerking

'We hebben de analyse gedaan om de zorg, monitoring en het herstel van coronapatiënten na een IC-opname verder te verbeteren', vertelt Roukens. Samen met haar collega’s heeft ze daarom onderzocht hoe het herstelproces van de patiënten na ziekenhuisopname precies verloopt. Om dit te achterhalen hebben de onderzoekers bij herstellende patiënten gekeken naar de ontwikkeling van de longfunctie, cardiale functie, ontstekingen van het weefsel, psychische klachten en fysieke restklachten zoals kortademigheid en vermoeidheid.

Zes weken na ontslag

Uit de analyse blijkt dat patiënten over het algemeen vrij goed herstellen. 'Veel patiënten hebben nog wel last van vermoeidheid en kortademigheid, maar daar blijft het eigenlijk bij', vertelt Roukens. 'Bij alle deelnemers hebben we na zes weken kunnen concluderen dat de ontstekingswaarden zijn genormaliseerd en dat ook de hart- en longfunctie naar behoren werken.'

IC

Vooral dat laatste is best opvallend. In de media verschijnen er steeds vaker verhalen over mensen die in eerste instantie milde coronaklachten hadden, maar nu slechts langzaam of nauwelijks herstellen. 'Bij patiënten die met corona op de IC zijn genomen is dat dus niet het geval. Zij herstellen over het algemeen goed. Dat blijkt niet alleen uit onze data, maar ook uit vergelijkbare onderzoeken uit bijvoorbeeld Groot Brittannië', legt Roukens uit.

Verbeteren van post-coronazorg

De resultaten uit de analyse zijn gebruikt om de zorg op de post-corona polikliniek van het LUMC verder te verbeteren. 'Voor patiënten is een hersteltraject na een opname op de IC best intensief', weet Roukens. 'Met de resultaten uit de analyse hebben we het proces kunnen versoepelen. We richten ons nu vooral op de revalidatie en de kortademigheidsklachten, zodat we de patiënten daar beter mee kunnen helpen.'

Post-corona polikliniek

De zorg op de post-corona polikliniek wordt continu bestudeerd en waar nodig verbeterd. Daarnaast worden de IC-patiënten ook nu nog gemonitord. Momenteel werken de medische specialisten aan een vervolganalyse, waarbij ze onderzoek doen naar het herstel van coronapatiënten drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis.