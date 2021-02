Eerste zorgmedewerkers vrijdag gevaccineerd met AstraZeneca

Aanstaande vrijdag worden in Nederland de eerste vaccins van AstraZeneca toegediend. Dat gebeurt in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -vaccinatielocatie Den Haag. De eerste groep die wordt gevaccineerd zijn de zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen die nog niet aan bod zijn gekomen in januari. Daarnaast ontvangen de mensen die werken in de revalidatiezorg en gehandicaptenzorg een uitnodiging voor een vaccinatie. Vanaf volgende week worden tevens de eerste vaccins van AstraZeneca toegediend aan de 60-64-jarigen.

In januari zijn circa 200.000 zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen gevaccineerd. Voor een deel van de groep, die in totaal bestaat uit ongeveer 269.000 zorgmedewerkers, was in januari geen plaats meer. Zij staan op een wachtlijst en ontvangen in de komende dagen een SMS van de GGD om een afspraak te maken.

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen die zich nog niet eerder bij de GGD hebben gemeld voor een afspraak, kunnen vanaf 12 februari een afspraak maken. Zij ontvangen de oproep via hun werkgevers.

Revalidatiezorg en gehandicaptenzorg ontvangen eerste uitnodiging

Verder worden vanaf 12 februari ook de mensen uitgenodigd die werkzaam zijn in de klinische medisch specialistische revalidatie. Deze groep bestaat uit 4.300 mensen. Vanaf maandag 15 februari ontvangen zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg de eerste uitnodigingen voor het maken van een afspraak via het GGD-callcenter. Het gaat hierbij om 170.000 medewerkers. Daarna volgt de wijkverpleging. Zorgmedewerkers van 65 jaar en ouder krijgen het vaccin van BioNTEch/Pfizer toegediend.

Het vaccineren van de groep 60- tot 64-jarigen verloopt via huisartsen. Dit gaat per regio en start waarschijnlijk begin volgende week.