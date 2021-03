Tot en met 31 maart subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ aan te vragen

Vanaf vandaag kunnen zorgorganisaties tot en met 31 maart 17.00 uur subsidie aanvragen voor coronabanen. 'Coronabanen zijn bedoeld om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies in onder andere de zorg. Dit kan de werkdruk van zorgprofessionals verminderen en biedt kansen voor mensen uit sectoren waar op dit moment minder werk is', zo laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandag weten.

80 miljoen euro

Het kabinet stelt hier €80 miljoen voor beschikbaar. Hiermee kunnen 3500 voltijdsbanen of 6300 deeltijdbanen worden gefinancierd. Zorgorganisaties vragen de subsidie aan bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, via coronabanen in de zorg. De subsidie is aan te vragen voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Zorgorganisaties ontvangen bij goedkeuring een subsidie voor de loonkosten en een opslag van maximaal 20% voor de begeleiding van de nieuwe werknemers. Bij overinschrijving worden de subsidiebedragen evenredig verdeeld.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de arbeidsplaatsen aan enkele voorwaarden voldoen. Het moet gaan om een arbeidscontract van minimaal 2 en maximaal 6 maanden voor een functie die onder normale omstandigheden niet beschikbaar is. De functies mogen zijn opengesteld vanaf 1 januari 2021 en het moet gaan om nieuwe instroom van arbeidskrachten. Zorgorganisaties kunnen mensen in dienst nemen of inlenen. Subsidie kan worden aangevraagd voor functies zoals gastheer/gastvrouw, zorgbuddy, welzijn-assistent of ondersteuner veiligheid.

Gastvrouw of gastheer

Door het inzetten van mensen op coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast. Een mooi voorbeeld hiervan is zorginstelling Aafje in Rotterdam. Zij maken gebruik van coronabanen, waar zij mensen inzetten als gastvrouw (of gastheer), gastvrouw welzijn of gastvrouw met ADL taken. De gastvrouwen zijn er voor het contact met de bewoner, de gastvrouwen welzijn ondernemen dingen met de klant zodat zij een leuke dag hebben, en de gastvrouwen met ADL taken krijgen echt de rol als ondersteuner bij zorgtaken. Deze mensen worden bij Aafje intern opgeleid en ingewerkt.

Ondersteuning cruciale sectoren tijdens coronapandemie

Coronabanen zijn een initiatief van het kabinet om de cruciale sectoren zorg, onderwijs en handhaving & toezicht te ondersteunen tijdens de coronapandemie. In totaal is er €160 miljoen beschikbaar, waarvan €80 miljoen voor de zorg.

Meer informatie over de subsidie: subsidie coronabanen in de zorg. De gepubliceerde subsidieregeling is hier te vinden: publicatie subsidieregeling.