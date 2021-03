Uitbraak van papegaaienziekte in 2019

Elk jaar brengt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de Staat van Infectieziekten uit; een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Dit jaar daalde het aantal mensen met meningokokken type W. Eind 2019/begin 2020 was er een uitbraak van papegaaienziekte (psittacose).

Eind 2018 is er een vaccinatiecampagne gestart tegen meningokokken type W. In 2018 zagen we nog 103 mensen met meningokokken type W, in 2019 waren dat er 62.

Meer mensen met papegaaienziekte

Tussen eind november 2019 en half maart 2020 was er een uitbraak van papegaaienziekte (psittacose). 66 mensen kregen deze infectieziekte. Dat aantal is veel hoger dan de gemiddeld 10 tot 20 zieken per jaar in de vijf jaar daarvoor. Alle gemelde patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, waarna een van hen overleed.

Twee Nederlanders met lassakoorts

In Sierra Leone raakten twee Nederlandse tropenartsen besmet met het lassavirus. Beide artsen zijn naar Nederland teruggebracht, een van hen overleed aan de ziekte.

Verlies gezonde levensjaren

De meeste gezonde levensjaren gingen in 2019 in Nederland verloren aan pneumokokken, griep en legionella, zo blijkt uit het rapport. Deze top-3 is al enkele jaren hetzelfde. In het rapport geeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ook alvast een schatting van de ziektelast door COVID-19 in Nederland in 2020 voor de eerste golf (tot 1 juli). De meeste gezonde levensjaren zijn verloren gegaan door voortijdig overlijden.