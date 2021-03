Minder huisartsenbezoek vanwege gezondheidsproblemen door eikenprocessierupsen

In de zomer van 2019 veroorzaakten de brandharen van eikenprocessierupsen in verschillende provincies in Nederland veel overlast en gezondheidsklachten. In 2020 zagen de huisartsen veel minder mensen met gezondheidsproblemen die veroorzaakt kunnen worden door de brandharen van deze rupsen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Contact met brandharen van eikenprocessierupsen kan allerlei huid-, oog- en ademhalingsklachten veroorzaken. In 2020 vroeg het Nivel een groep huisartsen om bij te houden bij hoeveel patiënten deze klachten waarschijnlijk veroorzaakt waren door contact met brandharen. In week 26 en 27 (22 juni – 5 juli 2020) zagen huisartsen relatief veel patiënten met klachten die mogelijk veroorzaakt werden door contact met brandharen van de eikenprocessierups. In week 26 is ook een piek te zien bij het aantal huisartscontacten vanwege jeuk, een veelvoorkomende klacht na blootstelling aan de brandharen. Hierbij is niet bekend of de jeuk ontstond vanwege de eikenprocessierups. Deze piek van jeukklachten was naar verhouding wel veel lager dan in 2019.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van zo’n 350 huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wekelijks is geteld hoeveel mensen de huisarts bezochten vanwege problemen met de huid, ogen of allergische klachten. Huisartsen hebben geen specifieke diagnosecode voor klachten door eikenprocessierupsen. Daarom vroeg het Nivel een groep van ongeveer 40 huisartsenpraktijken, de Peilstations van Nivel Zorgregistraties, in de periode van mei tot en met september 2020 te rapporteren of de klachten van mensen die zich presenteerden met huid-, oog- of allergische klachten naar hun oordeel veroorzaakt waren door contact met brandharen van eikenprocessierupsen. Ook in 2021 zal deze monitoring plaatsvinden.