Drukte bij testlocaties: voldoende testcapaciteit in de buurt

Het is druk op de GGD testlocaties. Vandaag meldde het RIVM zelfs het grootste aantal nieuwe positieven sinds begin januari. Steeds meer mensen laten zich testen en we zijn blij dat ze de GGD testlocaties weten te vinden. Want testen is volgens de GGD belangrijk, om het virus onder controle te krijgen. De GGD’en zorgen ervoor dat de stijgende aantallen testen dagelijks uitgevoerd kunnen worden en dat een coronatest beschikbaar is voor iedere Nederlander die getest moet worden.

'Tussen 08:00 en 10:30 in de ochtend is het vaak erg druk. Maar wees gerust. We zijn iedere dag van 08:00-20:00 bereikbaar om een afspraak in te plannen. Dus ook in het weekend', aldus de GGD

80.000 afspraken per dag

De GGD’en testen nu iedere dag rond de 80.000 mensen. Twee weken geleden waren dit nog 49.000 testen per dag. Met de drukte op de testlocaties stijgt ook het aantal telefoontjes voor het maken van een afspraak. Vooral ’s ochtends staat de lijn roodgloeiend. Dit leidt soms tot een langere wachttijd bij onze telefoonnummers in de ochtend.

GGD: 'Wist je dat sinds 1 juni 2020 elke maandagochtend om 08:00 de telefoon roodgloeiend staat? Dat is begrijpelijk, maar dat hoeft niet. Want wij gaan ook in het weekend door. Met afspraken maken, testen en met bron- en contactonderzoek.'

'We begrijpen dat het moment waarop je wakker wordt het moment is dat je beseft dat je getest moet worden. Geloof ons, daarin ben je niet alleen. Maar wees gerust, ook na de telefonische spits staan onze medewerkers tot je beschikking. Ons callcenter is namelijk iedere dag van 08.00 uur tot 20.00 uur open. 7 dagen per week. Dus ook op zondag. En op coronatest.nl kan men uiteraard 24/7 terecht om een afspraak in te plannen.'