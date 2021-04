De Jonge: Vaccinatiestop met AstraZeneca onder de 60 jaar

Naar aanleiding van het bericht van Bijwerkingencentrum Lareb waaruit blijkt dat er in Nederland vijf meldingen zijn binnengekomen van uitgebreide trombose met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin heeft minister Hugo de Jonge van VWS contact gezocht met de directeur van het Lareb, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de voorzitter van de Gezondheidsraad en het RIVM om deze meldingen te bespreken. Dit heeft De Jonge vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.