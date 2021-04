KBO-PCOB: Leg uit waarom 60-plus wel AstraZeneca mag blijven krijgen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil graag nadere uitleg waarom 60-plussers voorlopig wel het AstraZeneca-vaccin mogen blijven krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om in ieder geval tot en met 7 april Nederlanders onder de 60 jaar niet in te enten met AstraZeneca. Aanleiding is de mogelijke bloedstollingsproblemen als bijwerking van het vaccin. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Ik vertrouw erop dat het ministerie goede redenen heeft om het middel aan de groep 60-plus te blijven geven. Maar de reacties van (andere) deskundigen blijven wisselend. Dan is het wel belangrijk om die uitleg erbij te krijgen.”

Eerder vandaag meldden Bijwerkingencentrum Lareb dat er in Nederland, na het zetten van zo’n 400-duizend AstraZeneca-vaccins, tot nu toe vijf meldingen zijn binnengekomen van vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Zij ontwikkelden trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een van hen is overleden. Sturkenboom: 'AstraZeneca mag aan 60- tot 70-jarigen worden gegeven. Ook deze groep heeft recht op goede communicatie, en die is hard nodig in dit soms ondoorzichtige vaccinatiebeleid.'