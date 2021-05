Thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico uitgenodigd voor vaccinatie

Jongeren met een medisch hoog-risico die thuis wonen krijgen vanaf vandaag een uitnodiging voor vaccinatie. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005. Zij kunnen hiermee een afspraak maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Jongeren met een neurologische aandoening die niet naar de GGD kunnen komen, krijgen thuis een vaccinatie via een mobiel vaccinatieteam. Het gaat in totaal om ongeveer 2500 jongeren. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer. Jongeren uit deze groep die in een instelling wonen hebben afgelopen weken al een eerste vaccinatie gehad.

De jongeren vallen onder de medisch hoog-risicogroep die de Gezondheidsraad ook voor de volwassenen heeft vastgesteld. Zij hebben een extra hoog risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. Het gaan om thuiswonende jongeren met:

een ernstig aangetast immuunsysteem (patiënten met hematologische maligniteiten, een transplantatie, nierfalen, zeer ernstige primaire immuundeficiëntie);

een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast.

De selectie wordt gemaakt door de medisch specialisten in ziekenhuizen en bij de neurologische patiënten aanvullend via thuisbeademingscentra. De brieven worden ook via die routes verstuurd. De jongeren krijgen een code waarmee zij een afspraak kunnen maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Jongeren met het syndroom van Down of morbide obesitas, die ook behoren tot de medische hoog-risicogroep, zijn eerder al via de huisarts uitgenodigd.

Planning vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.