Deel COVID-19-patiënten heeft baat bij bloedverdunners

Behandeling met hogere doses bloedverdunners is effectief bij patiënten met COVID-19 die in het ziekenhuis op de klinische afdeling zijn opgenomen. 'Dat blijkt uit onderzoek van drie klinische studies wereldwijd (REMAP-CAP, ACTIV-4 en ATTACC) waarvan de resultaten op 4 augustus 2021 zijn gepubliceerd in het prestigieuze New England Journal of Medicine', zo meldt het UMC Utrecht.

Niet voor IC-patiënten

'De behandeling kan voorkomen dat deze patiënten ernstig ziek worden en kan het herstel van de patiënten verbeteren. Echter, een behandeling met een dergelijke dosis bloedverdunners is niet effectief voor patiënten op de Intensive Care', aldus het UMC Utrecht.

Bloedstolsels

UMC Utrecht intensivist en onderzoeker Lennie Derde: 'Sinds het begin van de pandemie zagen artsen over de hele wereld meer bloedstolsels bij patiënten met COVID-19. Nu weten we beter welke behandeling we hiervoor kunnen toepassen voor zowel afdelings- als IC patiënten. Deze onderzoeksresultaten hebben directe gevolgen voor de zorg van COVID-19-patienten over de hele wereld.'

Kliniek

De onderzoekers vonden in januari van dit jaar dat de behandeling met hoge dosis bloedverdunners kan voorkomen dat patiënten die zijn opgenomen op de klinische afdeling ernstig ziek worden, en hun herstel kan verbeteren. Een maand eerder concludeerden de onderzoekers al dat de antistollingsmiddelen in deze hoge dosering geen verbetering lieten zien bij patiënten op de Intensive Care. Vanwege de klinische implicaties voor patiënten zijn de tussentijdse bevindingen toen al vrijgegeven. Nu zijn de volledige resultaten beschikbaar en gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Internationale samenwerking

De drie internationale consortia werken sinds mei 2020 samen, waarbij de REMAP-CAP studie loopt in meer dan 300 ziekenhuizen verspreid over vijf continenten. Lennie Derde coördineert het REMAP-CAP-onderzoek in Europa en is sinds kort de voorzitter van de overkoepelende internationale commissie die de studie wereldwijd overziet. De samenwerking met de twee andere consortia uit Canada en de Verenigde Staten is uniek. Derde: 'De manier waarop deze verschillende studies hun krachten hebben gebundeld is fantastisch. Deze samenwerking kan als voorbeeld dienen voor andere samenwerkingsverbanden tussen grote internationale klinische trials.'