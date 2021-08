Hele gezin nierpatiënt vanwege corona al 1,5 jaar in lockdown

Samen met haar gezin is Annelies al sinds het begin van de pandemie in lockdown. Als niertransplantatiepatiënt kreeg zij in 2007 een niertransplantatie. Ze slikt medicijnen om ervoor te zorgen dat haar immuunsysteem de nieuwe nier niet afstoot. 'Voor patiënten zoals zij is het coronavirus extra gevaarlijk: ze kan ernstig ziek worden van het virus en de kans op overlijden is voor haar flink groter dan voor anderen', zo meldt het UMCG woensdag.

Angst voor virus

'Zo gaat haar zoon bijvoorbeeld niet naar school. De angst dat het virus via hun zoon het huis binnenkomt is te groot. Hoewel ze aangeeft wel iets gewend te zijn, is het duidelijk dat de situatie een zware wissel op haar en haar gezin trekt', aldus het UMCG. En zoals deze patiënt zijn er velen: naar schatting ruim 500.000 mensen in Nederland met een verzwakt afweersysteem lopen extra risico tijdens de pandemie en zijn daardoor flink beperkt in wat ze wel en niet kunnen doen.

Onvoldoende werking vaccin

Het UMCG doet onderzoek naar de werking van COVID-19-vaccins bij nierpatiënten, longtransplantatiepatiënten en patiënten met kanker. Dinsdag 17 augustus presenteerden de eerste twee onderzoeken hun resultaten. Bij verschillende patiëntengroepen werken vaccinaties onvoldoende.

Belang van goed werkend vaccin

Juist voor deze kwetsbare mensen is een goed werkend en veilig vaccin heel belangrijk. De huidige beschikbare vaccins zijn echter vooral in relatief gezonde volwassenen onderzocht. Specifieke risicogroepen worden niet of slechts heel beperkt in deze studies meegenomen. Daardoor is er onvoldoende kennis over de immuunrespons van het vaccin bij patiënten waarvan bekend is dat zij een minder goed functionerend immuunsysteem hebben, als gevolg van een aangeboren aandoening, van medicatie na een transplantatie of van chemotherapie of immuuntherapie bij kanker.

Studies naar werking COVID-19 vaccins bij kwetsbare groepen

Vanuit ZonMw zijn er acht studies gestart naar de werking van COVID-19 vaccins bij kwetsbare groepen. Drie daarvan worden gecoördineerd in het UMCG. Het gaat om onderzoeken naar de werking van COVID-19-vaccins bij nierpatiënten, longtransplantatiepatiënten en patiënten met kanker. De eerste twee presenteerden dinsdag 17 augustus hun eerste resultaten.