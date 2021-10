Afgelopen etmaal 7.301 positieve coronatests gemeld bij RIVM

In de afgelopen 24 uur heeft het RIVM 7.301 meldingen van positieve coronatests binnengekregen. Het is het hoogste dagaantal sinds 19 juli van dit jaar toen er 6.992 positieve tests werden gemeld. De opmars van het coronavirus lijkt stevig door te zetten.

Stijging van ruim 32 procent

Dinsdag lag het aantal nieuwe besmettingen nog op ruim 5.700. Vandaag ligt dat aantal al weer 1.600 hoger. Dinsdag meldde het RIVM dat het aantal besmettingen in de afgelopen week op 38.733 is uitgekomen. Dat is 50 procent meer dan in de week daarvoor. Het daggemiddelde lag afgelopen week op ruim 5.500. Het aantal vandaag gemelde besmettingen van 7.301 ligt daar al weer 1.800 boven en betekent een stijging van ruim 32 procent.

Helft nog niet gevaccineerd

Van de mensen (12 jaar+), die in de afgelopen weken positief werden getest op het coronavirus was 52% (nog) niet (volledig) gevaccineerd tegen het coronavirus.