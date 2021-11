Leeftijdsspecifieke zorg aan jongvolwassenen met kanker

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Ziekenhuis St Jansdal is aangesloten bij het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Door deze samenwerking kan het ziekenhuis jongvolwassen patiënten met en na de kanker dichtbij huis leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning bieden die samenhangt met hun medische behandeling.

Het AYA-zorgteam van het St Jansdal bestaat uit zorgprofessionals die zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker optimaal te begeleiden. Debby van Dijk is als screeningsconsulent oncologische nazorg verbonden aan het AYA-zorgteam. “De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze AYA’s zijn de kinderafdeling ontgroeid en komen terecht tussen medepatiënten die soms veel ouder zijn en met wie zij geen aansluiting hebben. Zij kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, of het stichten van een gezin. De AYA-zorg gaat uit van de vraag: “Wie ben jij en wat heb je nodig?” tijdens en ook na de kanker.”

Het is niet niks om zo jong zó ziek te zijn

Erica (31) heeft persoonlijk ervaren wat AYA-zorg kan betekenen. “Op 21-jarige leeftijd kreeg ik de diagnose hodgkinlymfoom en stond mijn leven letterlijk op z’n kop. Ik startte een intensief behandeltraject in het ziekenhuis en ben genezen van de kanker. Jaren later kreeg ik last van allerlei klachten: ik was snel vermoeid, voelde me niet fit en voelde me onzeker. Ik werd doorverwezen naar de screeningsconsulent in het ziekenhuis. Zij vertelde dat mijn klachten gelinkt waren aan de kanker die ik had doorgemaakt en aan de behandelingen. Toen pas kwam het besef: het is niet niks om zo jong zó ziek te zijn. Het was normaal dat ik mij zo voelde. Ik kreeg begrip en erkenning en werkte met de hulp van een oncologische fysiotherapeut en een ergotherapeut aan meer energie en balans in mijn leven.”

AYA-zorg dichtbij de patiënt

Van Dijk: “De AYA-basiszorg vanuit St Jansdal is belangrijk voor de patiënten die in de regio wonen en in ons ziekenhuis de diagnose krijgen maar soms elders medisch worden behandeld. Vanuit de AYA-zorg kunnen wij tijdig het gesprek aangaan over onderwerpen die door de impact van de diagnose en start van de behandeling soms vergeten worden. Wij kunnen de risico’s en behoeften goed in kaart brengen en weten hoe we de patiënt hierbij kunnen ondersteunen en begeleiden, dichtbij huis.”

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van het St Jansdal werkt samen met het Utrecht UMC en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is.