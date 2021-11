Kabinet: 1,5 meterregel vanaf woensdag van dringend advies naar verplicht

Vanaf woensdag 24 november is de 1,5 meterregel weer verplicht. Op dit moment is het alleen nog een dringend advies maar vanaf morgen wordt dit dus voor iedereen weer een verplichting.

Strengere maatregelen

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich de basisregels houdt.

Boete van 95,- euro bij overtreding

Eén van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hierop kunnen handhaven. Indien zij zien dat de 1,5 meterregel wordt overtreden dan kunnen zij een boete opleggen van 95,- euro.