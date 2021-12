RIVM: Brede beschikbaarheid van zelftesten verhoogt testbereidheid

Onderzoek

De verwachting is dat meer mensen zich testen en dit ook sneller doen als men zelftesten in huis heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Gratis zelftesten

78% van de respondenten gaf aan zelftesten in huis te hebben. Van deze groep gaf 66% aan dat zij de zelftesten gratis hadden ontvangen van de Rijksoverheid, 30% had deze gekocht in de supermarkt en 15% had deze gratis ontvangen via school of studie, er waren meerdere antwoorden mogelijk.

Zelftest in huis

Als men een zelftest in huis heeft, dan verwachten twee keer zoveel mensen een zelftest af te nemen bij klachten, als wanneer men deze niet op voorraad heeft. Bij zwaardere klachten (verhoging plus hoesten en/of niezen) denken mensen eerder zich te testen dan bij lichtere klachten (zoals een loopneus, neusverkouden of keelpijn). Ook denken meer mensen dan naar de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst te gaan om zich daar te laten testen.

Laagdrempelig

Het kosteloos en laagdrempelig beschikbaar stellen van voldoende zelftesten – zoals in het Verenigd Koninkrijk – kan bijdragen aan de bestrijding van het virus. Ook kan het bijdragen aan het beperken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Corona Gedragsunit. Hierbij werden in een online onderzoek (11-16 november 2021) verschillende scenario’s aan de ruim 3.200 deelnemers voorgelegd.